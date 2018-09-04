Собянин одобрил проект обучения музыке незрячих детей

4 Сент. 15:58 2018-09-04T15:58:42+03:00

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Сегодня, 4 сентября, на заседании президиума правительства Москвы принято решение о выделении из городского бюджета 4,0394 миллиона рублей Департаменту культуры столицы. Эти деньги пойдут на финансирование работы отделения Детской школы искусств имени Светланова. Его открыли 3 сентября этого года в школе-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых.

Сейчас в школе-интернате № 1 учатся 300 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Среди них в основном незрячие дети, а также дети с остаточным зрением (0,04 и ниже) и более высокой остротой зрения (0,08) со сложными сочетаниями нарушений зрительных функций, с прогрессирующими глазными болезнями, ведущими к слепоте. В школе искусств имени Светланова постоянно занимаются с детьми- инвалидами. Среди учеников - 25 детей-инвалидов, из них 14 человек - инвалиды по зрению из числа учащихся школы-интерната № 1, а также дети с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна.

За время обучения они не раз становились стипендиатами правительства Москвы, лауреатами и дипломантами фонда «Новые имена», международных конкурсов детского творчества, а также успешно поступали в профильные учебные заведения. Оба учреждения находятся в Алексеевском районе Москвы, друго от друга пешком примерно в 650 - 700 метрах (ДШИ - Кулаков переулок, д.7, школа-интернат - 3-я Мытищинская улица, д.5). Тем не менее, для незрячих людей пройти даже такое небольшое расстояние непросто.

Поэтому правительство Москвы приняло решение об открытии отделения ДШИ имени Светланова в школе-интернате № 1. Начиная с этого учебного года в нем обучаются музыке 60 незрячих детей.

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