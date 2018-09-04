В Москве появится станция метро «Университет дружбы народов»

4 Сент. 16:13 2018-09-04T16:13:07+03:00

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Сегодня, 4 сентября, на заседании президиума правительства Москвы присвоили названия новым улицам, скверам и станциям метро. В скором времени на карте столицы появятся такие адреса:

- в память об ученом-энергетике, конструкторе ядерных реакторов Николае Антоновиче Доллежале (1899 - 2000) площадь между Малой Красносельской улицей и 6-м Красносельским переулком (ЦАО), теперь называется площадь Академика Доллежаля. Площадь находится перед зданием института АО «НИКИЭТ», который носит имя своего первого директора Н. А. Доллежаля. Ученый являлся главным конструктором реактора первой в мире атомной электростанции;

- в память об архитекторе Александре Григорьевиче Рочегове (1917 - 1998) безымянному проезду в Красносельском районе - от улицы Маши Порываевой до Орликова переулка (ЦАО), присвоили название улица Архитектора Рочегова. Длина новой улицы - порядка 200 метров. Недалеко от нее, менее чем в километре, на Комсомольской площади находится универмаг «Московский», здание которого проектировал А. Г. Рочегов;

- в память об ученом, враче-оториноларингологе Людвиге Иосифовиче Свержевском (1867 - 1941) проектируемый проезд № 3855 в Донском районе (ЮАО) назвали улицей Свержевского. Длина новой улицы - порядка 520 метров. Недалеко от нее находится Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии имени Свержевского (Загородное шоссе, 18А, стр. 2). Одним из первых ученый занялся изучением злокачественных новообразований носа и носоглотки, заболеваниями верхних дыхательных путей и уха, лечением стенозов гортани, разработкой вопросов инфекционных поражений органа слуха и верхних дыхательных путей при малярии, сыпном и возвратном тифах, огнестрельных ранениях лица;

- для сохранения исторических топонимов столицы безымянному проезду в районе Братеево - от Братеевской до Ключевой улицы (ЮАО), присвоили название улица Братеевская Слободка. Длина новой улицы - порядка 800 метров. Ее название напоминает о ранее существовавшей улице Слободка. Кроме того, власти решили продлить Ключевую улицу за счет проектируемого проезда № 5431 длиной порядка 800 метров, который фактически является ее продолжением;

- для сохранения исторических топонимов проектируемому проезду № 5399 в районе Братеево (ЮАО), присвоили название - улица Красный Луг. Длина новой улицы - порядка 2,4 километра. Когда-то рядом с ней находился заливной луг, называвшийся Красным;

- для признания выдающегося вклада строителей в создание Москвы скверу около пересечения Большого Кисловского переулка и Большой Никитской улицы (ЦАО), присвоили название - сквер Строителей Москвы. В сквере планируется установить одноименную монументально-скульптурную композицию;

- в память о династии промышленников Прохоровых сквер между Большим Предтеченским и Нововаганьковским переулками (ЦАО) назвали сквер Промышленников Прохоровых. Идею предложили жители района Пресненский. Недалеко от сквера находится старейшее московское предприятие - «Трехгорная мануфактура», которую в 1799 года основал глава династии - купец Василий Прохоров. Прохоровы владели им до 1918 года. Промышленники Прохоровы принимали активное участие в жизни города, были меценатами и потомственными почетными гражданами Москвы;

- в честь Российского университета дружбы народов одной из станций будущей Коммунарской линии Московского метрополитена присвоено название - «Университет дружбы народов». Выходы из метро разместят в непосредственной близости от комплекса зданий Российского университета дружбы народов.

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