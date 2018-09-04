Серийного домушника, похитившего более 1 млн, задержали в Подмосковье
Подмосковные полицейские задержали в Мытищах серийного грабителя, который похищал из квартир технику, ювелирные изделия, наличные деньги и другие ценные вещи. Общая сумма ущерба от действий вора составила более одного миллиона рублей. Об этом рассказали в областном управлении полиции.
Сообщается, что преступник проникал в чужие квартиры через окна и балконы, отжимая стеклопакеты. Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка смогли отследить злоумышленника. Серийного вора задержали в его собственном доме.
Грабителем оказался 34-летний житель Ставропольского края. При обыске у него полиция смогла обнаружить часть похищенного.
«Доказана причастность подозреваемого к совершению семи эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей», - цитирует сообщение ведомства интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В отношении мужчины заведено уголовное дело, ему грозит до шести лет тюрьмы.