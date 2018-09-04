Серийного домушника, похитившего более 1 млн, задержали в Подмосковье

СЕГОДНЯ 16:16 2018-09-04T16:16:18+03:00

Мужчина ограбил не менее семи квартир

Изменить размер текста: A A

Подмосковные полицейские задержали в Мытищах серийного грабителя, который похищал из квартир технику, ювелирные изделия, наличные деньги и другие ценные вещи. Общая сумма ущерба от действий вора составила более одного миллиона рублей. Об этом рассказали в областном управлении полиции.

Сообщается, что преступник проникал в чужие квартиры через окна и балконы, отжимая стеклопакеты. Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка смогли отследить злоумышленника. Серийного вора задержали в его собственном доме.

Грабителем оказался 34-летний житель Ставропольского края. При обыске у него полиция смогла обнаружить часть похищенного.

«Доказана причастность подозреваемого к совершению семи эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей», - цитирует сообщение ведомства интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В отношении мужчины заведено уголовное дело, ему грозит до шести лет тюрьмы.