2018-09-04T16:16:18+03:00
Происшествия

Серийного домушника, похитившего более 1 млн, задержали в Подмосковье

Мужчина ограбил не менее семи квартир
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала преступникаПолиция задержала преступникаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Подмосковные полицейские задержали в Мытищах серийного грабителя, который похищал из квартир технику, ювелирные изделия, наличные деньги и другие ценные вещи. Общая сумма ущерба от действий вора составила более одного миллиона рублей. Об этом рассказали в областном управлении полиции.

Сообщается, что преступник проникал в чужие квартиры через окна и балконы, отжимая стеклопакеты. Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка смогли отследить злоумышленника. Серийного вора задержали в его собственном доме.

Грабителем оказался 34-летний житель Ставропольского края. При обыске у него полиция смогла обнаружить часть похищенного.

«Доказана причастность подозреваемого к совершению семи эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей», - цитирует сообщение ведомства интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В отношении мужчины заведено уголовное дело, ему грозит до шести лет тюрьмы.

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