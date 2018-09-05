СЕГОДНЯ 07:59 2018-09-05T08:00:00+03:00

Московское метро будет работать круглосуточно в День города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 8 на 9 сентября воспользоваться подземкой можно будет в любое время суток

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Власти Москвы решили, что в День города общественный транспорт должен работать круглосуточно. С 8 на 9 сентября метрополитен будет работать без перерыва.

Круглосуточно добраться до любой точки можно будет не только на метро, но на Московском центральном кольце.

Весь наземный общественный транспорт будет передвигаться по графику рабочего дня.

Информация об изменениях подтвердил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, сообщает ФАН.

День города пройдет в столице уже в эти выходные, с 8 на 9 сентября. Для жителей и гостей Москвы приготовлены сотни развлекательных мероприятий. Концертная программа пройдет во всех районах столицы. Завершится праздник торжественным салютом.

Планируется, что в праздничных мероприятиях примут участие около десяти миллионов человек.

Сайт kp.ru писал о продстоящем праздновании для столицы. Афишу мероприятий можно найти здесь. Куда еще стоит попасть на 871-й день рождения Москвы и где посмотреть салют.