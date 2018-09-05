2018-09-05T08:00:00+03:00
Общество

Московское метро будет работать круглосуточно в День города

С 8 на 9 сентября воспользоваться подземкой можно будет в любое время суток
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Московское метро будет работать круглосуточно в День городаМосковское метро будет работать круглосуточно в День городаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Власти Москвы решили, что в День города общественный транспорт должен работать круглосуточно. С 8 на 9 сентября метрополитен будет работать без перерыва.

Круглосуточно добраться до любой точки можно будет не только на метро, но на Московском центральном кольце.

Весь наземный общественный транспорт будет передвигаться по графику рабочего дня.

Информация об изменениях подтвердил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, сообщает ФАН.

День города пройдет в столице уже в эти выходные, с 8 на 9 сентября. Для жителей и гостей Москвы приготовлены сотни развлекательных мероприятий. Концертная программа пройдет во всех районах столицы. Завершится праздник торжественным салютом.

Планируется, что в праздничных мероприятиях примут участие около десяти миллионов человек.

Сайт kp.ru писал о продстоящем праздновании для столицы. Афишу мероприятий можно найти здесь. Куда еще стоит попасть на 871-й день рождения Москвы и где посмотреть салют.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Серийного домушника, похитившего более 1 млн, задержали в Подмосковье
В Москве появится станция метро «Университет дружбы народов»
Собянин одобрил проект обучения музыке незрячих детей
В Склифе врачей научат общаться с пациентами
Новые школы и детсады Москвы приняли в День знаний почти 7 тысяч детей
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков: «Летний купальный сезон 2018 года продлевается»
В Подмосковье началась вакцинация против гриппа
Режим работы светофоров изменили почти на 200 пешеходных переходах
В благоустройстве Москвы используют идеи фестиваля «Цветочный джем»
В Москве жилье занимает только треть от новой недвижимости
Почти 50 тысяч детей родились в Подмосковье с начала года
Пассажиропоток МЦК в августе увеличился на 14%
Москвичи совершили более 90 тысяч поездок на городских электросамокатах