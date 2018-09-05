2018-09-05T11:43:02+03:00
Происшествия

Пассажиры сообщили о запахе дыма на «салатовой» ветке метро в Москве

Люди рассказывают, что на Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки ощущается запах гари
Ася РОМАНЧУК
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Пассажиры сообщили о запахе дыма в метроПассажиры сообщили о запахе дыма в метроФото: Андрей РЯБЦЕВ
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Пассажиры столичной подземки пожаловались на проблемы в метро. На «салатовой» ветке пахнет дымом, отмечают люди. Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии было приостановлено.

О задержке в графике следования составов сообщили по громкой связи, рассказывают очевидцы.

Кроме того, что сбой был вызван техническими причинами, дополнительной информации не сообщалось, людей не просили покинуть вестибюль станции.

Ранее пассажиры подземки сообщали о задымлении на «желтой» ветке метрополитена. На перегоне между станциями «Новогиреево» - «Перово» явно ощущался запах дыма. Один из пассажиров сообщил о ЧП машинисту по связи «пассажир-машинист». Очевидцы уверяли, что перед задымлением раздался хлопок.

На станции машинист осмотрел подвижной состав, но неисправностей не выявил.

«Пассажир к моменту осмотра оборудования уже покинул вагон. Движение на линии не останавливалось. Движение по всем линиям метрополитена идет в штатном режиме», — пояснили телеканалу «360» в пресс-службе Московского метрополитена.

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