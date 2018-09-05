В столичных поликлиниках действует программа для пациентов с множественными хроническими болезнями

5 Сент. 13:21 2018-09-05T13:21:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице продолжается развитие специальной программы по оказанию первичной медицинской помощи пациентам старших возрастных групп с тремя и более хроническими заболеваниями. Сейчас в ней участвуют более 200 тысяч человек.

- Пациентам с множественными хроническими заболеваниями нужно больше внимания и особый подход, - сказал Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы. - Для них увеличено время приема, разрабатываются индивидуальные планы лечения, есть возможность проконсультироваться с лечащим врачом или медицинской сестрой по телефону. Когда этот проект только стартовал, в нем участвовали всего 8 поликлиник и около 20 тысяч пациентов. Программа показала отличные результаты и теперь действует во всей поликлинической сети города. Количество пациентов, включенных в проект, выросло в 10 раз.

Сейчас в программе участвуют более 400 врачей и более 400 сотрудников среднего медицинского персонала. За врачами закреплены специальные участки каждый примерно на 500 человек. Прикрепиться к специальному участку могут женщины в возрасте от 55 и мужчины от 60 лет с тремя и более хроническими болезнями, например, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, хронической болезнью почек и другими. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу, который оценит состояние здоровья и соответствие критериям прикрепления к особому участку. После этого пациент попадает на прием к врачу программы и пишет заявление о смене участкового врача.

Всем сотрудникам поликлиник, участвующим в программе, положены ежемесячные стимулирующие выплаты - по 20 тысяч рублей врачам и по 10 тысяч рублей среднему медицинскому персоналу. Прибавку выдают по постановлению правительства Москвы, по которому из бюджета выделяются гранты для материального поощрения медицинского персонала.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

А В ЭТО ВРЕМЯ

В столице открылся психоневрологический диспансер

На юго-западе Москвы открылся психоневрологический диспансер № 21, филиал психиатрической больницы № 1 имени Алексеева Департамента здравоохранения Москвы. Здание находится на улице Академика Анохина, д. 22, корп. 2.

Диспансер будет оказывать специализированную психиатрическую помощь жителям районов Западного и Юго-Западного округов столицы - Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Теплый стан. В них всего проживает 558 878 человек. «Кроме психиатрической помощи, врачи будут проводить с пациентами и их родственниками психообразовательные и психокоррекционные встречи, психосоциальную реабилитацию, оказывать медико-социальную помощь», - отметил Георгий Костюк, главный врач психиатрической больницы имени Алексеева.

Открывшийся диспансер - это отдельно стоящее 3-этажное здание общей площадью 2500 квадратных метров. После капитального ремонта диспансер оснастили всем необходимым оборудованием и зонами для комфортного пребывания пациентов.

В новом филиале разместились диспансерное отделение, дневной стационар на 130 мест с дневным отделением, отделением интенсивного оказания психиатрической помощи, медико-реабилитационным отделением; отдел детской и подростковой психиатрии; физиотерапевтический кабинет и кабинет ЛФК; пост выездной службы неотложной психиатрической помощи на дому. Специализированную медицинскую помощь москвичам, проживающим в обслуживаемых районах, будут оказывать высококвалифицированные специалисты - врачи-психиатры, психотерапевты, психологи, специалисты по социальной работе.