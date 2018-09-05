В парке "Зарядье" можно купить билеты на туристические двухэтажные автобусы

5 Сент. 13:54 2018-09-05T14:18:00+03:00

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В кассах павильона "Медиацентр" в парке "Зарядье" теперь можно купить билеты на City Sightseeing - двухэтажные экскурсионные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Желающие смогут взять билеты не только на автобус, но и комбинированный билет "автобус-пароход". В кассах "Медиацентра" покупателям таких экскурсий дадут буклет с картой Москвы и схемой движения двухэтажных автобусов. Ближайшая остановка двухэтажного автобуса у парка "Зарядье" - по первому маршруту остановка "Красная площадь" на Москворецкой улице перед въездом на Москворецкий мост, по второму маршруту остановка "Зарядье" на Москворецкой набережной.

Цена взрослого билета (от 14 до 59 лет) на автобус:

- для резидентов РФ - 1200 руб.;

- для нерезидентов РФ - 1900 руб.

Цена взрослого билета (от 14 до 59 лет) за услугу "автобус-пароход":

- для резидентов РФ - 1900 руб.;

- для нерезидентов - 2900 руб.

Для некоторых льготников действуют скидки. О них заранее можно узнать в кассах павильона "Медиацентр".

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