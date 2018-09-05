В Подмосковье автомобиль сбил женщину с маленькой дочкой
В Подмосковье иномарка сбила на пешеходном переходе женщину, которая переводила через дорогу свою маленькую дочь. Инцидент произошел в Серпухове. В результате аварии, травмы получили и девочка, и ее мама.
Отмечается, что мужчина за рулем Mitsubishi Lancer сбил семью на нерегулируемом пешеходном переходе на Пролетарской улице. Пострадавшими оказали 33-летняя женщина и 10-летняя школьница.
В результате происшествия, оба пешехода получили различные травмы, из-за чего с места событий их пришлось экстренно отвезти в одну из местных больниц. Сейчас пострадавшие находятся в больницу имени Семашко, подробности об их состоянии не уточняются, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Полицейским предстоит установить причины и обстоятельства происшествия. По факту аварии проводится проверка.