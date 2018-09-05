В Подмосковье автомобиль сбил женщину с маленькой дочкой

СЕГОДНЯ 14:39 2018-09-05T14:39:33+03:00

В Подмосковье иномарка сбила школьницу с мамой на пешеходном переходе Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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В Подмосковье иномарка сбила на пешеходном переходе женщину, которая переводила через дорогу свою маленькую дочь. Инцидент произошел в Серпухове. В результате аварии, травмы получили и девочка, и ее мама.

Отмечается, что мужчина за рулем Mitsubishi Lancer сбил семью на нерегулируемом пешеходном переходе на Пролетарской улице. Пострадавшими оказали 33-летняя женщина и 10-летняя школьница.

В результате происшествия, оба пешехода получили различные травмы, из-за чего с места событий их пришлось экстренно отвезти в одну из местных больниц. Сейчас пострадавшие находятся в больницу имени Семашко, подробности об их состоянии не уточняются, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Полицейским предстоит установить причины и обстоятельства происшествия. По факту аварии проводится проверка.