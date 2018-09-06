В Москве в День города более 80 музеев будут работать бесплатно

СЕГОДНЯ 12:43 2018-09-06T12:43:44+03:00

В День города в Москве более 80 музеев будут работать бесплатно Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В выходные, 8 и 9 сентября, москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 81 городской музей. Акция приурочена ко Дню города. В частности, свободный вход для всех желающих будет организован в Музее Москвы, Дарвиновском музее, Музее космонавтики, Доме-музее Марины Цветаевой и на других выставочных площадках.

"Москвичи смогут не только отметить День города на праздничных площадках, но и посетить познавательные экспозиции и выставки. Департамент культуры в день 871-летия Москвы открывает двери для посетителей – музеи будут работать бесплатно. В некоторых из них пройдут выставки, посвященные Москве", – приводит слова гендиректора «Мосгортура» сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что получить бесплатный билет можно будет в кассах музеев. Предъявлять для этого какой-то документ не понадобится. Заранее придется записываться лишь на некоторые экскурсии, все остальные мероприятия можно будет посетить без записи.

Добавим, что помимо этого бесплатные экскурсии в честь Дня города будут организованы и на столичных улицах, пишет ФАН со ссылкой на mos.ru.