2018-09-06T13:03:34+03:00
Москва

На МЦК установлен новый рекорд по перевозке пассажиров

«Ласточками» за сутки воспользовались почти полмиллиона человек
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На МЦК установлен новый рекорд по пассажиропотокуНа МЦК установлен новый рекорд по пассажиропотокуФото: Михаил ФРОЛОВ
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На Московском центральном кольце (МЦК) зафиксирован новый рекорд по количеству перевезенных за сутки пассажиров. Накануне, 5 сентября, кольцевой линией воспользовались около 451 тысячи человека. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Предыдущий рекорд МЦК был зафиксирован также в этом году — 16 мая. В тот день «Ласточки» перевезли порядка 450 тысяч пассажиров. Однако, как отметили представители метрополитена, ежедневно этот показатель не намного меньше, сотни пассажиров каждый день пользуются услугами МЦК, пишет РИАМО.

Напомним, запуск пассажирского движения на МЦК состоялся почти два года назад - 10 сентября 2016 года. На сегодняшний день пассажиры могут воспользоваться 31 станцией с 18 пересадками на метро и шестью на пригородный железнодорожный транспорт. В августе текущего года «Ласточками» МЦК воспользовались около 10,5 миллионов человек, передает ФАН.

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