2018-09-06T13:05:30+03:00
Московская жизнь

Жители еще одной пятиэтажки на северо-востоке Москвы начали переселение по реновации

Все участники программы остаются в своем районе
Светлана ВОЛКОВА
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Сегодня, 6 сентября, жители старой пятиэтажки на Осташковской улице, дом 9, корпус 4 Бабушкинского района Северо-Восточного округа начали переселение в две новостройки на улице Летчика Бабушкина, д. 39 и д. 41.

- Переселение в районе Бабушкинский стартовало в начале июня 2018 года, - сообщил сегодня, 6 сентября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. - Тогда жители двух старых пятиэтажек по адресам улица Осташковская, д. 9, корп. 2 и улица Осташковская, д. 9, корп. 3 начали заселяться в два новых дома на улице Летчика Бабушкина. Теперь туда переселяются и жители еще одной старой пятиэтажки с Осташковской улицы. На сегодня уже 89 процентов жителей корпусов 2 и 3 дома 9 по Осташковской улице дали согласия на переезд в новые дома на улице Летчика Бабушкина.

Жильцы, переезжающие в новые дома, останутся в пределах своего прежнего района - Бабушкинский. По словам Сергея Левкина, сейчас по городу переселение идет в 12 «стартовых» домов в четырех округах. В новые квартиры переселяются жители 16 домов. При этом один дом на улице Константина Федина, 5 полностью отселен и снесен.

Мэр Москвы Сергей Собянин, давший старт сносу дома на улице Константина Федина, отметил, что так называемый «умный снос», когда дом фактически разбирается по частям, а все материалы отправляются на переработку для вторичного использования, станет одним из стандартов Московской программы реновации.

По данным на 6 сентября 2018 года согласие на переселение дали жители 967 квартир (86%). В новые дома переехали жители более 460 квартир или более 1 тысячи человек.

«Уже готовы 34 «стартовых» дома, до конца года в уже построенные дома стартует переселение из более 40 подлежащих реновации домов, в которых проживает около 10 тысяч человек», - уточнил руководитель Департамента.

Напомним, программа реновации жилья в Москве утверждена мэром Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В ней участвуют около 1 миллиона москвичей, живущие в 350 тысячах квартир. В программу попал 5171 дом. Городские власти утвердили 256 площадок для строительства «стартовых» домов на 3,8 миллиона квадратных метров. В мэрии отмечают, что этот список не является окончательным и будет дополняться.

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