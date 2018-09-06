В парке «Зарядье» москвичей приглашают в лекторий «Бегу к врачу»
В парке «Зарядье» открывается второй сезон лектория Департамента здравоохранения Москвы «Бегу к врачу» - серии просветительских бесед о современной медицине и здоровье. Первая встреча лектория состоится во вторник, 11 сентября, в 19.00 в парке «Зарядье». О здоровье школьников расскажет главный педиатр и детский нефролог Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
- Очень важно вести прямой диалог с москвичами, рассказать им о различных заболеваниях, возможностях бесплатной медицины, лечения в столичных клиниках, - отметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Лекторий - это удобный формат такого диалога. В первом сезоне состоялось 13 встреч с ведущими московскими врачами и более миллиона человек приняли в них участие.
Первую лекцию «На учебу: как не заболеть» посвятили вопросам сохранения и укрепления здоровья ребенка во время учебного года. Желающие могут или прийти на лекцию в парк «Зарядье», или посмотреть ее онлайн-трансляцию. «Большинство болезней взрослых берут свое начало в детстве, - сказал Исмаил Османов. - Поэтому мы коснемся таких тем, как грамотный режим и распорядок дня, правильное питание школьника, поговорим о занятиях физкультурой, а также о распространенных заболеваниях и травмах».
В беседе также примет участие заведующий отделением травматологии детской городской клинической больницы имени Башляевой, кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Баир Самбатов.
Вход свободный по предварительной регистрации (begukvrachu.timepad.ru/event/804177/). Для тех, кто не сможет прийти лично, проведут трансляцию в Facebook Департамента здравоохранения Москвы (www.facebook.com/dzdmos).
Когда: вторник, 11 сентября, 19.00.
Где: парк «Зарядье», павильон «Заповедное посольство».
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