Более 250 ярмарок пройдут в сентябре в Подмосковье

СЕГОДНЯ 17:43 2018-09-06T17:43:32+03:00

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В первый осенний месяц в Подмосковье запланировано более 250 ярмарок. В частности, в регионе, пройдет 50 тематических мероприятий, где гостей будут ждать сезонный ягоды, овощи и фрукты, сыры, свежая выпечка и десерты. Кроме того на ярмарках будут представлены ручные поделки, сувениры, школьные принадлежности и декор.

«В сентябре запланировано ряд интереснейших тематических ярмарок и фестивалей, в рамках которых организаторы подготовили много приятных сюрпризов», — приводит слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова телеканал «360».

Сообщается, что больше всего ярмарок пройдет в Люберцах, Истре, Одинцовском, Щелковском, Пушкинском районах. Ожидается, что на крупных площадях региона кроме торговли в палатках организуют развлекательные мероприятия: обещающие мастер-классы, дегустации, концерты и даже живые уголки для маленьких посетителей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».