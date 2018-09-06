2018-09-06T20:11:01+03:00
Происшествия

В Подмосковье спасли девочку, застрявшую в памятнике Пушкину

Малышка во время игры забралась между фигурами Крылова и Пушкина
Ася РОМАНЧУК
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Спасатели вызволили девочку, застрявшую в памятнике ПушкинуСпасатели вызволили девочку, застрявшую в памятнике ПушкинуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В подмосковном Пушкино спасатели сегодня вызволяли девочку из плена классиков. Малышка застряла в памятнике писателям.

Девочка во время игры забралась между фигурами классиков Александра Пушкина и Ивана Крылова. Попытка выбраться на свободу только усугубила ситуацию. Ребенок застряла в щели между ногами классиков так, что вызволять ее приезжали спасатели.

Спасательная операция прошла успешно. Сотрудники вытащили целую малышу и передали ее родителям, сообщает сайт «Дни.ру».

Сайт kp.ru рассказывал, что прохожие в Санкт-Петерберге спасли черного кота. Прохожие спасали черного кота, неожиданного застрявшего в оконном проеме пластикового окна. Задние лапы и хвост беспомощно болтались снаружи, а вот непутевая голова была в отапливаемой квартире. Прохожие сначала позвонили на "112", а когда никто не приехал, устроили спасательную операцию самостоятельно.

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