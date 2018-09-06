2018-09-06T20:24:07+03:00
Происшествия

Полицейские задержали банду, похищавшую людей

У преступников нашли целый арсенал оружия. Операцию провели в подмосковном Щелково
Ася РОМАНЧУК
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Полиция задержала банду, похищавшую людейПолиция задержала банду, похищавшую людейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Полицейские провели операцию в подмосковном городе Щелково. Силовики задержали этническую преступную группировку, члены которой промышляли похищением людей.

В загородный дом на проспекте 60-летия Октября в Щелково силовики нагрянули накануне. В особняк находилось несколько человек, уроженцев Республики Ингушетия.

Их подозревают в похищении двух человек.

По версии следствия, преступники силой увезли двух человек в Балашиху и требовали с них деньги. За отказ заплатить выкуп обещали расправиться с потерпевшими. Добычей задержанных стали дорогостоящие автомобили жертв.

В доме был обнаружен настоящий арсенал оружия и документы на иномарки, сообщает сайт «Дни.ру».

Ранее сайт kp.ru писал, что в Подмосковье была задержана банда GTA. Преступники, на счету которых множество загубленных жизней, до последнего отрицали свою вину и даже пытались организовать побед. Некоторые члены банда получили пожизненные сроки заключения.

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