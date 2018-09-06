Полицейские задержали банду, похищавшую людей
Полицейские провели операцию в подмосковном городе Щелково. Силовики задержали этническую преступную группировку, члены которой промышляли похищением людей.
В загородный дом на проспекте 60-летия Октября в Щелково силовики нагрянули накануне. В особняк находилось несколько человек, уроженцев Республики Ингушетия.
Их подозревают в похищении двух человек.
По версии следствия, преступники силой увезли двух человек в Балашиху и требовали с них деньги. За отказ заплатить выкуп обещали расправиться с потерпевшими. Добычей задержанных стали дорогостоящие автомобили жертв.
В доме был обнаружен настоящий арсенал оружия и документы на иномарки, сообщает сайт «Дни.ру».
Ранее сайт kp.ru писал, что в Подмосковье была задержана банда GTA. Преступники, на счету которых множество загубленных жизней, до последнего отрицали свою вину и даже пытались организовать побед. Некоторые члены банда получили пожизненные сроки заключения.