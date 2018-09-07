Самая доступная недвижимость Москвы стала еще дешевле

СЕГОДНЯ 11:48 2018-09-07T11:48:27+03:00

Вместе с тем, средняя стоимость квартир возросла почти на 10 процентов

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Минимальная стоимость недвижимости на московском рынке за четыре года снизилась почти на миллион рублей. Так, в 2014 году самые недорогие квартиры в столичных ЖК стоили от 4.1 миллионов, сегодня же приобрести недвижимость в новостройке возможно за 3.1 миллион рублей, выяснили эксперты компании «БЕСТ-Новострой».

«Массовый сегмент, как и обычно, остается самым стабильным сектором первичного рынка: цены в новостройках, несмотря на выход больших объемов нового предложения, растут очень плавно по мере роста строительной готовности. При этом качественные характеристики современных проектов, благодаря жесткой конкуренции среди застройщиков, отвечают самым высоким требованиям», – приводит слова председателя совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирины Доброхотовой ресурс "Индикаторы рынка недвижимости".

При этом, средняя стоимость квадратного метра недвижимости комфорт-класса в столице за последние полтора года возросла на 8 тысяч рублей - со 148 000 до 156 000. «Квадрат» эконом-класса тоже подорожал, но уже на 10 тысяч, составив 120 000 рублей.