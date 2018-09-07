Карту с маршрутами по столичным музеям выпустили ко Дни города

СЕГОДНЯ 13:01 2018-09-07T13:01:11+03:00

В Москве выпустили карту с маршрутами по музеям Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Для москвичей и гостей столицы в честь Дня города подготовили новые интересные маршруты по музеям. Об этом рассказал генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников. Он отметил, что это сделано с целью подсказать жителям Москвы и туристам самый удобный путь по основным выставкам города.

«Чтобы москвичам было удобнее планировать прогулку по самым интересным выставкам, открытым в музеях в День города, мы подготовили три пешеходных маршрута — «Поэты и писатели», «Архитектурно-скульптурный» и «Художник, композитор и меценаты», — цитирует Овчинникова ФАН.

Маршрут «Поэты и писатели» проведет отдыхающих через «Квартиру на Большой Пресне», Дом Николая Гоголя и дом-музей Цветаевой, а также предложит принять участие в пешеходной экскурсии «Однажды на Патриарших».

Второй маршрут - «Архитектурно-скульптурный» - охватит музей Александра Пушкина, музей «Дом Бурганова» и выставку, приуроченную к 90-летию Парка Горького в Московском музее современного искусства. При этом желающие смогут подключиться к экскурсии от музея-мастерской Зураба Церетели, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

И наконец третий маршрут предложит москвичам посещение музеев Василия Тропинина и Александра Скрябина.