От метро «Котельники» до аэропорта «Жуковский» запустили еще 10 автобусов

СЕГОДНЯ 13:53 2018-09-07T13:53:34+03:00

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На маршруте от станции метро «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии до подмосковного аэропорта «Жуковский» запустили десять дополнительных автобусов. Сейчас на маршруте курсирует четырнадцать рейсовых машин.

Сообщается, что номер автобуса, идущего в Жуковский — 441. Средний интервал движения автобусов в часы пик составляет примерно 13-18 минут. В остальное время транспорт приходит каждые двадцать минут.

«Решение о выпуске дополнительных транспортных средств на маршрут принято после анализа пассажиропотока, который выявил его многократное увеличение. Изменения связаны с развитием маршрутной сети аэропорта и появлением новых международных направлений», - приводит слова генерального директора ГУП МО «Мострансавто» Владислава Мурашова РИАМО.

Эксперт добавил, что оплатить проезд можно подмосковной картой «Стрелка», наличными или бесконтактной банковской картой.