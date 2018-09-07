В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на супружескую пару

СЕГОДНЯ 14:45 2018-09-07T14:45:11+03:00

Ему грозит до 15 лет тюрьмы за грабеж

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Грабителя, который напал на семейную пару в Подмосковье, задержала полиция. Инцидент произошел в деревне Кривцово Солнечногорского района Московской области. Злоумышленник напал на пару, которая на автобусной остановке ждала свой транспорт.

Сообщается, что стражи порядка, патрулировавшие дорогу, заметили женщину, которая размахивала руками, пытаясь остановить проезжающие машины. Полицейским она рассказала, что на них с мужем напал неизвестный мужчина. Он ударил супруга женщины по голове бутылкой, после чего попытался вырвать из рук потерпевшей сумку.

В тот момент, когда патруль остановился около женщины, ее муж боролся с злоумышленником. Полиция быстро подоспела ему на помощь и помогла обезвредить грабителя.

В результате, вор был арестован, им оказался местный житель. На мужчину завели уголовное дело, теперь ему грозит до пятнадцати лет тюремного заключения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».