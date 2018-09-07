В столице открылся «Сад ароматов»

7 Сент. 22:29 2018-09-07T22:29:38+03:00

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На севере Москвы в парке имени Святослава Федорова во время комплексного благоустройства и озеленения высадили «Сад ароматов». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В южной части парка в цветнике выросли более 2300 благоухающих целебных трав. Среди них - герань, душица, иссоп лекарственный, лаванда, мята перечная, тимьян, шалфей дубравный, шнитт-лук, базилик, укроп и фенхель.

Общая площадь «Сада ароматов» - 1010 квадратных метров, в том числе сам цветник площадью 250 «квадратов» и шесть зон отдыха с лавочками, фонарями, газонами.

- «Сад ароматов» станет прекрасным местом для отдыха, - сказал Петр Бирюков. - Эта зона специально создана, чтобы побыть наедине с природой. Присев на лавочку, можно насладиться ароматами трав, которые помогут снять напряжение, расслабиться, поднять настроение и прибавить сил.

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