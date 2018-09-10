Движение поездов на желтой линии московского метро восстановлено

СЕГОДНЯ 12:37 2018-09-10T12:37:54+03:00

Проблемы были зафиксированы на участке между «Говорово» и «Раменки»

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Движение поездов между станциями «Говорово» и «Раменки» Калининско-Солнцевской линии столичного метро полностью восстановлено. После технического сбоя составы вновь вошли в график.

Напомним, утром в понедельник, 10 сентября, между станциями «Говорово» и «Раменки» не было движения поездов. Пассажирам, которым необходимо было добраться до станций «Раменки», «Озерная» и «Говорово» были вынуждены воспользоваться наземным общественным транспортом.

Однако происшествие случило до начала часа-пик, а уже в семь утра пресс-служба столичной подземки сообщила о восстановлении работы желтой линии.

«Движение поездов между станциями «Говорово» и «Раменки» восстановлено и введено в график», - приводит сообщение Московского метро сетевое издание m24.ru.

Напомним, 30 августа открылись сразу семь станций Солнцевской линии: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка», передает сайт argumenti.ru.