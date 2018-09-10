2018-09-10T12:37:54+03:00
Москва

Движение поездов на желтой линии московского метро восстановлено

Проблемы были зафиксированы на участке между «Говорово» и «Раменки»
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Движение на желтой ветке метро восстановленоДвижение на желтой ветке метро восстановленоФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Движение поездов между станциями «Говорово» и «Раменки» Калининско-Солнцевской линии столичного метро полностью восстановлено. После технического сбоя составы вновь вошли в график.

Напомним, утром в понедельник, 10 сентября, между станциями «Говорово» и «Раменки» не было движения поездов. Пассажирам, которым необходимо было добраться до станций «Раменки», «Озерная» и «Говорово» были вынуждены воспользоваться наземным общественным транспортом.

Однако происшествие случило до начала часа-пик, а уже в семь утра пресс-служба столичной подземки сообщила о восстановлении работы желтой линии.

«Движение поездов между станциями «Говорово» и «Раменки» восстановлено и введено в график», - приводит сообщение Московского метро сетевое издание m24.ru.

Напомним, 30 августа открылись сразу семь станций Солнцевской линии: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка», передает сайт argumenti.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В усадьбе Саввы Мамонтова отреставрировали фасады флигеля
Линию метро до Внуково достроят в 2022 году
В парке «Сокольники» пройдет акция «Москва - трезвый город»
В столице открылся «Сад ароматов»
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на супружескую пару
От метро «Котельники» до аэропорта «Жуковский» запустили еще 10 автобусов
Карту с маршрутами по столичным музеям выпустили ко Дни города
Самая доступная недвижимость Москвы стала еще дешевле
Полицейские задержали банду, похищавшую людей
В Подмосковье спасли девочку, застрявшую в памятнике Пушкину
Более 250 ярмарок пройдут в сентябре в Подмосковье
В «Лужниках» отреставрировали скульптуры Мухиной «Земля» и «Вода»
В парке «Зарядье» москвичей приглашают в лекторий «Бегу к врачу»
Жители еще одной пятиэтажки на северо-востоке Москвы начали переселение по реновации
На МЦК установлен новый рекорд по перевозке пассажиров
В Москве в День города более 80 музеев будут работать бесплатно
В Подмосковье автомобиль сбил женщину с маленькой дочкой