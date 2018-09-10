Движение поездов на желтой линии московского метро восстановлено
Движение поездов между станциями «Говорово» и «Раменки» Калининско-Солнцевской линии столичного метро полностью восстановлено. После технического сбоя составы вновь вошли в график.
Напомним, утром в понедельник, 10 сентября, между станциями «Говорово» и «Раменки» не было движения поездов. Пассажирам, которым необходимо было добраться до станций «Раменки», «Озерная» и «Говорово» были вынуждены воспользоваться наземным общественным транспортом.
Однако происшествие случило до начала часа-пик, а уже в семь утра пресс-служба столичной подземки сообщила о восстановлении работы желтой линии.
«Движение поездов между станциями «Говорово» и «Раменки» восстановлено и введено в график», - приводит сообщение Московского метро сетевое издание m24.ru.
Напомним, 30 августа открылись сразу семь станций Солнцевской линии: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка», передает сайт argumenti.ru.