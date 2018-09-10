В усадьбе Саввы Мамонтова отреставрировали фасады флигеля

10 Сент. 12:40 2018-09-10T12:40:28+03:00

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В центре столицы завершилась реставрация фасадов флигеля городской усадьбы известного русского мецената и промышленника Саввы Мамонтова. Это единственная сохранившаяся постройка в усадьбе. Главный дом снесли в 1912 году и на его месте возвели мужскую гимназию.

В доме Мамонтова часто бывали певец Федор Шаляпин, композитор Сергей Рахманинов, художники Виктор Васнецов и Михаил Врубель, а также другие знаменитые деятели культуры и искусства, которым покровительствовал меценат.

Изначально в придомовом флигеле находились каретный сарай и конюшня, а в 1890-х годах к хозяйственному отсеку пристроили двухэтажный жилой корпус. В нем обустроили квартиру для Михаила Врубеля. На первом этаже были жилые комнаты, на втором - мастерская живописца. По его же эскизам оформили фасады здания. Сам Врубель называл стиль своего творения как римско-византийский.

Фасады облицевали светлым кирпичом, как было принято в византийской архитектуре. Еще одной необычной деталью стали суженные окна с округленным верхом - арками. Некоторые оконные проемы укрепили веерными замками (это особый вид кирпичной кладки. - Прим. авт.), благодаря которым каменный свод мог выдерживать большую нагрузку.

От внутренних интерьеров сегодня остались лишь изготовленные предположительно по эскизам художника два майоликовых камина и две печи. Их можно увидеть в музее-заповеднике «Абрамцево» в Подмосковье.

- Этот дом, оставшийся от усадьбы Мамонтова на Садовой-Спасской, является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому реставрация фасадов здания проводилась под контролем специалистов нашего ведомства, - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - Кирпичная кладка была расчищена. Затем реставраторы удалили разрушенный кирпич и затерли мелкие трещины. Утраты восполнили красным глиняным кирпичом на известковом кладочном растворе, который максимально приближен к тому, что использовали при строительстве более 100 лет назад. После реставрации на кладку фасада нанесли защитное декоративное покрытие из краски бежевого цвета по колористическому паспорту памятника архитектуры.

Кроме того, в историческом здании отремонтировали и укрепили кровлю. А над двумя уличными дверными проемами специалисты поставили кованые металлические козырьки, воссозданные по образу оригинальных. Утраченные кованые фонари вернули на северо-западный фасад флигеля. В здании на Садовой-Спасской улице сейчас находится столичное управление ЗАГС.

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