2018-09-11T12:42:34+03:00
Москва

В Москве появилось более 20 км новых выделенных полос

Они помогут сократить число аварий и улучшить движение наземного городского транспорта
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Москве появилось пять новых выделенных полосВ Москве появилось пять новых выделенных полосФото: Андрей ПЕТРОВ
Изменить размер текста:

В Москве появилось еще 20 выделенных полос для городского общественного транспорта, которые позволят улучшить движение более ста маршрутов. Об этом рассказал заммэра мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, это нововведение также призвано сократить количество аварий на этих участках на четверть.

Отмечается, что всего в городе организовано пять новых выделенных полос. На маршрутах, где организовано нововведение, суммарно в неделю осуществляется порядка полутора миллионов поездок.

«Улучшения, которые дадут новые выделенные полосы, затронут более 246 тысяч пассажиров, ежедневно проезжающих по этим улицам», — приводит слова Ликсутова ФАН.

Отмечается, что выделенная полоса протяженностью 11 километров появилась на участке Ломоносовский проспект – Нахимовский проспект – Коломенский проезд в оба направления. Кроме того выделенки создали на улице Новинки и на участке улица Хачатуряна – Северный бульвар – проезд Дежнева – улица Менжинского. Если первая ведет только в центр, то на втором участке полосы ведут в обе стороны, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на агентство «Москва».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве 16 сентября из-за велопарада перекроют ряд улиц
К станции метро «Фонвизинская» построят подземный пешеходный переход
Школьники Москвы заняли первое место в Олимпиаде мегаполисов
В усадьбе Саввы Мамонтова отреставрировали фасады флигеля
Движение поездов на желтой линии московского метро восстановлено
Линию метро до Внуково достроят в 2022 году
В парке «Сокольники» пройдет акция «Москва - трезвый город»
В столице открылся «Сад ароматов»
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на супружескую пару
От метро «Котельники» до аэропорта «Жуковский» запустили еще 10 автобусов
Карту с маршрутами по столичным музеям выпустили ко Дни города
Самая доступная недвижимость Москвы стала еще дешевле
Полицейские задержали банду, похищавшую людей
В Подмосковье спасли девочку, застрявшую в памятнике Пушкину
Более 250 ярмарок пройдут в сентябре в Подмосковье
В «Лужниках» отреставрировали скульптуры Мухиной «Земля» и «Вода»
В парке «Зарядье» москвичей приглашают в лекторий «Бегу к врачу»
Жители еще одной пятиэтажки на северо-востоке Москвы начали переселение по реновации
На МЦК установлен новый рекорд по перевозке пассажиров
В Москве в День города более 80 музеев будут работать бесплатно
В Подмосковье автомобиль сбил женщину с маленькой дочкой