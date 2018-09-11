В Москве появилось более 20 км новых выделенных полос

СЕГОДНЯ 12:42 2018-09-11T12:42:34+03:00

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В Москве появилось еще 20 выделенных полос для городского общественного транспорта, которые позволят улучшить движение более ста маршрутов. Об этом рассказал заммэра мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, это нововведение также призвано сократить количество аварий на этих участках на четверть.

Отмечается, что всего в городе организовано пять новых выделенных полос. На маршрутах, где организовано нововведение, суммарно в неделю осуществляется порядка полутора миллионов поездок.

«Улучшения, которые дадут новые выделенные полосы, затронут более 246 тысяч пассажиров, ежедневно проезжающих по этим улицам», — приводит слова Ликсутова ФАН.

Отмечается, что выделенная полоса протяженностью 11 километров появилась на участке Ломоносовский проспект – Нахимовский проспект – Коломенский проезд в оба направления. Кроме того выделенки создали на улице Новинки и на участке улица Хачатуряна – Северный бульвар – проезд Дежнева – улица Менжинского. Если первая ведет только в центр, то на втором участке полосы ведут в обе стороны, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на агентство «Москва».