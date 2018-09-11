Школьники Москвы заняли первое место в Олимпиаде мегаполисов

СЕГОДНЯ 13:14 2018-09-11T13:14:52+03:00

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Сегодня, 11 сентября, на заседании президиума правительства Москвы подвели итоги третьей Московской олимпиады школьников крупных городов и столиц мира. Соревнование проводилось 2 - 7 сентября 2018 года.

По словам руководителя Департамента образования Москвы Исаака Калины, олимпиада традиционно проводилась по четырем общеобразовательным предметам - математике, информатике, физике и химии, программы которых максимально близки в разных странах мира.

За победу боролись команды школьников из 33 городов 26 стран мира. Это - Москва и Санкт-Петербург (Россия), Алма-Ата и Астана (Казахстан), Баку (Азербайджан), Баня-Лука (Босния и Герцеговина), Белград (Сербия), Берлин, Дюссельдорф, Лейпциг и Франкфурт-на-Майне (Германия), Бишкек (Киргизия), Бостон (США), Братислава (Словакия), Будапешт (Венгрия), Инсбрук (Австрия), Гонконг и Шанхай (Китай), Дели (Индия), Джакарта (Индонезия), Душанбе (Таджикистан), Ереван (Армения), Загреб (Хорватия), Иерусалим и Тель-Авив (Израиль), Лима (Перу), Мадрид (Испания), Милан (Италия), Минск (Белоруссия), София (Болгария), Стамбул (Турция), Улан-Батор (Монголия), Хельсинки (Финляндия).

Состав команды - 8 учащихся (по 2 участника на каждый предмет) и 3 руководителя (сопровождающие и переводчики). Всего - 264 участника. Площадками олимпиады стали четыре столичные школы и штаб-квартира компании «Яндекс». Участники прошли блиц-тур из 80 задач (по 20 на каждый предмет). При этом задания предложили на двух языках - русском и английском. Соревнования основной части олимпиады состояли из двух туров, задания были переведены на английский язык и родной язык участников.

К примеру, математики письменно решали задачи по геометрии, теории чисел, алгебре и комбинаторике, а информатики писали программы и загружали их в тестирующую систему. Задания олимпиады составлялись и оценивались международным жюри, в состав которого вошли 35 экспертов - представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Южной Кореи, Сербии и Словакии.

По итогам двух туров первое место на третьей Московской олимпиаде школь­ников крупных городов и столиц мира завоевала команда Москвы с итоговым результатом 736,53 балла. Дипломы победителей были также присуждены командам Шанхая (638,5 баллов), Санкт-Петербурга (628,45 баллов) и Гонконга (627,08 баллов).

Второе место - команды Белграда, Софии, Минска, Стамбула, Будапешта, Джакарты, Еревана и Загреба.

Третье место - команды Лейпцига, Баку, Душанбе, Инсбрука, Милана, Астаны, Алма-Аты, Братиславы, Бишкека и Бани-Луки.

Для участников и гостей олимпиады устроили экскурсии в музеи Московского Кремля, ГМИИ имени Пушкина и Третьяковскую галерею, обзорную прогулку по городу и прогулку на теплоходе по Москве-реке.

Напомним, во второй Олимпиаде мегаполисов в сентябре 2017 года принимали участие команды из 26 стран мира. Первое место также заняла сборная школьников Москвы.

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