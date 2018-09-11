К станции метро «Фонвизинская» построят подземный пешеходный переход

СЕГОДНЯ 13:22 2018-09-11T13:22:34+03:00

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В скором времени начнется строительство подземного пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская» под железнодорожными путями Октябрьского направления Московской железной дороги в районе Марфино (Северо-Восточный округ). Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и выдала положительное заключение.

- Строительство перехода запланировано по поручению мэра Москвы Сергея Собянина после обращения жителей Северо-Восточного округа, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Новый подземный пешеходный переход через Октябрьское направление МЖД появится в Северо-Восточном округе. Сооружение будет проходить под железнодорожными путями Октябрьского направления МЖД от станции метро «Фонвизинская» до проектируемого проезда № 589 в районе домов 30 и 32 по улице Академика Королева.

Длина прохожей части пешеходного перехода - 189 метров, ширина прохожей части - 6 метров, высота - 2,3 метра. В переходе будет три выхода с лестничными сходами и лифтами, а также антивандальные светильники. Лестничные сходы защитят от осадков композитными материалами. Здесь поставят автоматизированную систему снегоудаления. Для инвалидов по зрению разместят напольные тактильные указатели.

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