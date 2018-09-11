2018-09-11T13:40:23+03:00
Москва

В Москве 16 сентября из-за велопарада перекроют ряд улиц

Мероприятие пройдет в первой половине дня
Юлия ЩЕРБАКОВА
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16 сентября пройдет осенний Московский велопарад16 сентября пройдет осенний Московский велопарадФото: Евгения ГУСЕВА
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В воскресенье, 16 сентября, в столице состоится масштабный велопарад. В связи с этим в первой половине дня в городе перекроют движение на некоторых улицах. Об этом рассказали в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Звездный бульвар, дублер проспекта Мира, улица Космонавтов, улица Бориса Галушкина, Ростокинский проезд, Русаковская набережная, Рубцовская набережная. <…> Период: 16 сентября с 12:00, открытие движения по мере прохождения велоколонны», - цитирует сообщение ведомства РИАМО.

Кроме того временно нельзя будет проехать по улицам: Лефортовская набережные, набережная Академика Туполева, Сыромятническая, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская набережные, улица Хамовнический Вал, Новодевичья, Саввинская, Ростовская и Смоленская, Краснопресненская набережные, улица 1905 года и улица Мантулинская.

Отметим, осенний Московский велопарад пройдет в ближайшее воскресенье. Темой мероприятия станут мультфильмы. В рамках этого участникам предложено прийти в костюмах и гриме, передает сетевое издание m24.ru.

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