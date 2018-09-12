Баба Яга отметила День города Москва В столице она выступила вместе с внучками

СЕГОДНЯ 10:46 2018-09-12T10:46:55+03:00

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BabaYaga поздравила Москвичей с Днём Города!!!.Видеообзор Дня Города - Москва 2018 г. BY поздравила москвичей с главным городским праздником в году!

Все праздновали день рождения любимого города. У жителей и гостей столицы, как никогда, был велик шанс встретиться с любимыми артистами. Такое значимое мероприятие не могла пропустить и Баба Яга! Вместе с внучками - близняшками Катей и Волгой Король - она выступила в парке «Красная Пресня», на Красногвардейских прудах, в Солнцево и на Пушкинской площади. Что ж, на то Баба Яга и волшебница, чтобы все успевать!

На праздновании Дня города Москва Баба Яга исполнила зажигательные народные песни, а также сфотографировалась со всеми желающими. На Пушкинской площади среди жителей столицы бабушка разыграла призы: свои уменьшенные копии, куклы. В парке «Красная Пресня» такие же куклы были разыграны среди детей, которые пришли на праздник.

Как и всегда, она имела оглушительный успех у публики.