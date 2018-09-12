Со станции «Академическая» Калужско-Рижской линии откроется пересадка на новую линию метро

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-12T13:00:56+03:00

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Новый участок метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» соединит Большую кольцевую линию метро с Московским центральным кольцом.

- Одна из станций новой линии - станция «Академическая», станет пересадочной с одноименной станцией Калужско-Рижской линии метро, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Первоначально новая линия метро должна была связать станцию «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии метро и поселок Коммунарка в Новой Москве. Позже было принято решение о продлении линии от станции «Улица Новаторов» в направлении центра города.

Длина участка от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» - 6,5 километров. На нем разместятся три станции - «Улица Строителей», «Академическая», «Севастопольский проспект». Станция «Улица Новаторов» образует пересадочный узел с одноименной станцией БКЛ, а «Севастопольский проспект» - со станцией «Крымская» МЦК. Линию планируется построить к 2023 году.

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что Большой кольцевой линией будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня на МЦК. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время движения в пути», - сказал Андрей Бочкарев.

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