В марафоне «Московское здоровое лето» участвовали более 200 тысяч человек

СЕГОДНЯ 13:12 2018-09-12T13:13:06+03:00

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Марафон «Московское здоровое лето» проводился Департаментом здравоохранения Москвы в 11 столичных парках. Желающие могли участвовать в нем по выходным дням с 15 июля по 9 сентября. Всего на площадках марафона побывали более 200 тысяч человек. Для них в шатрах здоровья работали врачи городских поликлиник 20 профилей - врачи общей практики, педиатры, кардиологи, эндокринологи, психологи и другие. Всего более 300 человек медицинского персонала.

- Это первый для нас опыт проведения такого масштабного марафона, который проходил каждые выходные в 11 парках города, - отметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Мы предложили всем желающим встретиться с нашими лучшими врачами, без очереди или записи пройти некоторые обследования, обсудить с докторами свое здоровье. Марафон понравился горожанам, его посетило более 200 тысяч человек. Это и дети, и молодежь, и люди среднего возраста, которые приводили к врачам своих родственников. Мы обязательно проведем подобный марафон здоровья и в следующем году.

Самым посещаемым стал шатер здоровья парке «Сокольники», где врачи провели почти 36 тысяч исследований и более 7 тысяч консультаций. Популярными были также шатры здоровья в «Коломенском» и в парке «Измайловский».

Всего за время марафона в шатрах здоровья выполнено более 270 тысяч исследований. Чаще всего москвичи измеряли параметры артериального давления (более 36 тыс.), антропометрические (рост, вес) показатели (37 тыс.) и рассчитанный на их основе индекс массы тела, определяли содержание кислорода в крови (более 33 тыс.) и измеряли внутриглазное давление (почти 23 тыс.).

По результатам исследований повышенный уровень артериального давления выявлен более чем у 11 тысяч человек, избыточная масса тела - почти у 9 тысяч, а диагноз ожирение поставили более чем 4 тысячам человек. При этом 13 тысяч человек питается нерационально и 12 тысяч недостаточно времени уделяет физической активности.

Врачи-специалисты по 20 профилям выполнили почти 61 тысячу консультативных приемов. Москвичи в основном обращались к врачам общей практики, которые провели более 30 тысяч консультаций, и педиатрам (более 8 тысяч обращений). Гости парков также старались попасть на прием к психиатрам-наркологам (3,7 тысяч консультаций) и психологам (3,5 тысячи приемов). В 12 специальных тематических программах с мастер-классами, лекциями, зарядками участвовали более 28 тысяч человек.

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