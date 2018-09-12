В парке в пойме реки Битца появились новые пешеходные мостики

СЕГОДНЯ 13:24 2018-09-12T13:24:47+03:00

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Четыре пешеходных мостика заменили в парке в пойме реки Битца. Их сделали из металла в виде небольшой арки, замостили террасной доской и поставили поручни. Длина каждого мостика - более 12 метров, а ширина - около 3 метров. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Теперь, прогуливаясь по парку, можно остановиться на одном из них и полюбоваться парком. С мостиков открывается красивый вид на берега прудов, благоустроенную набережную и живописные места отдыха. В парке находятся Верхний и Малый Качаловские пруды, а также река Битца.

После благоустройства в столице появится еще одна благоустроенная площадка для семейного отдыха, прогулок с детьми и занятий спортом. Напомним, парк в пойме реки Битцы между улицами Ратной и Знаменские Садки занимает около 15 гектаров в районе Северное Бутово. Рядом находится станция метро «Бульвар Дмитрия Донского». Около парка живут более 40 тысяч человек. По проекту здесь до конца года появятся три прогулочные зоны, места для выгула животных, удобные спуски к воде, а также футбольное поле, две площадки для стритбола, зона для игры в волейбол или баскетбол и место для занятий воркаутом.

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