2018-09-12T13:24:47+03:00
Московская жизнь

В парке в пойме реки Битца появились новые пешеходные мостики

После благоустройства откроется комфортная зона отдыха
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Четыре пешеходных мостика заменили в парке в пойме реки Битца. Их сделали из металла в виде небольшой арки, замостили террасной доской и поставили поручни. Длина каждого мостика - более 12 метров, а ширина - около 3 метров. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Теперь, прогуливаясь по парку, можно остановиться на одном из них и полюбоваться парком. С мостиков открывается красивый вид на берега прудов, благоустроенную набережную и живописные места отдыха. В парке находятся Верхний и Малый Качаловские пруды, а также река Битца.

После благоустройства в столице появится еще одна благоустроенная площадка для семейного отдыха, прогулок с детьми и занятий спортом. Напомним, парк в пойме реки Битцы между улицами Ратной и Знаменские Садки занимает около 15 гектаров в районе Северное Бутово. Рядом находится станция метро «Бульвар Дмитрия Донского». Около парка живут более 40 тысяч человек. По проекту здесь до конца года появятся три прогулочные зоны, места для выгула животных, удобные спуски к воде, а также футбольное поле, две площадки для стритбола, зона для игры в волейбол или баскетбол и место для занятий воркаутом.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В столичном метро запустили 70-й поезд «Москва»
В московском метро поступят в продажу карты «Тройка» с трансформерами
В марафоне «Московское здоровое лето» участвовали более 200 тысяч человек
Со станции «Академическая» Калужско-Рижской линии откроется пересадка на новую линию метро
Баба Яга отметила День города Москва В столице она выступила вместе с внучками
В Москве 16 сентября из-за велопарада перекроют ряд улиц
К станции метро «Фонвизинская» построят подземный пешеходный переход
Школьники Москвы заняли первое место в Олимпиаде мегаполисов
В Москве появилось более 20 км новых выделенных полос
В усадьбе Саввы Мамонтова отреставрировали фасады флигеля
Движение поездов на желтой линии московского метро восстановлено
Линию метро до Внуково достроят в 2022 году
В парке «Сокольники» пройдет акция «Москва - трезвый город»
В столице открылся «Сад ароматов»
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на супружескую пару
От метро «Котельники» до аэропорта «Жуковский» запустили еще 10 автобусов
Карту с маршрутами по столичным музеям выпустили ко Дни города
Самая доступная недвижимость Москвы стала еще дешевле
Полицейские задержали банду, похищавшую людей
В Подмосковье спасли девочку, застрявшую в памятнике Пушкину
Более 250 ярмарок пройдут в сентябре в Подмосковье
В «Лужниках» отреставрировали скульптуры Мухиной «Земля» и «Вода»
В парке «Зарядье» москвичей приглашают в лекторий «Бегу к врачу»
Жители еще одной пятиэтажки на северо-востоке Москвы начали переселение по реновации
На МЦК установлен новый рекорд по перевозке пассажиров
В Москве в День города более 80 музеев будут работать бесплатно
В Подмосковье автомобиль сбил женщину с маленькой дочкой