В столичном метро запустили 70-й поезд «Москва»

СЕГОДНЯ 14:18 2018-09-12T14:18:09+03:00

Это 37-й инновационный состав с начала года

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В Московском метрополитене запустили уже семидесятый поезд нового поколения. Состав будет курсировать по Калужско-Рижской линии.

Отметим, что в общей сложности с начала 2018 года в метро запустили 37 инновационных составов «Москва». Это уже на четыре больше, чем в 2017 году. В настоящее время 16 поездов курсируют по «оранжевой» ветке столичной подземки, еще 12 по Филевской линии. Больше всего новых поездов пущено на Таганско-Краснопресненской линии, здесь на маршрут выходят 42 состава.

Как отметил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, обновление подвижного состава метрополитена продолжается. Всего в 2018 году планируется пустить 69 инновационных составы «Москва», пишет ФАН со ссылкой на mos.ru.

Отметим, что новые поезда имеют сквозной проход между вагонами, оснащены местами для инвалидных колясок, имеют встроенные USB- порты, которыми можно воспользоваться для зарядки гаджетов. Кроме того, составы вместительнее старых поездов на 15%, пишет РИАМО.