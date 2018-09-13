В столице открывается обновленный олимпийский центр водного спорта

СЕГОДНЯ 12:31 2018-09-13T12:31:48+03:00

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После летнего ремонта на востоке столицы в районе Соколиная Гора открывается Московский олимпийский центр водного спорта (МОЦВС). Об этом сообщили в пресс-службе Москомспорта.

В здании отремонтировали раздевалки открытого комплекса, душевые в Доме плавания, заменили старые чаши детских бассейнов. Ремонт специально проводили летом, когда бассейн посещают реже.

- Часть бассейнов уже работает, а ремонт почти завершен, - сообщил заместитель генерального директора Московского олимпийского центра водного спорта Сергей Петров. - Бассейн открытого комплекса работает в обычном режиме. Новые чаши детских бассейнов в Доме плавания откроются 17 сентября. Ремонт в душевых и тренерских комнатах Дома плавания заканчивается. Их планируется открыть 1 октября.

В планах на ближайшие годы - капитальный ремонт центра. По словам руководителя городского Департамента спорта и туризма Николая Гуляева, модернизация МОЦВС не отразится на его работе.

- Ремонт сооружений будет проходить постепенно, что позволит соблюдать привычный рабочий режим бассейнов, - рассказал Николай Гуляев. - Московский олимпийский центр водного спорта - одно из крупнейших и в то же время старейших спортивных сооружений столицы. Это уникальный центр, где тренируются и представители олимпийской сборной страны, и ученики школы олимпийского резерва, и новички, и любители спорта.

Здесь есть специальные бассейны для самых маленьких (детей трех - семи лет) и для ребят постарше (от 7 до 14 лет). Рядом работает открытый комплекс, где можно плавать круглый год. Вода там всегда теплая - температура поддерживается на уровне 28 градусов.

Олимпийский центр постоянно посещают более трех тысяч юных москвичей и около 10 тысяч взрослых. Здесь же тренировались олимпийский чемпион Мюнхена по водному поло Вадим Гуляев, олимпийский чемпион по прыжкам в воду Владимир Васин, олимпийская чемпионка Монреаля по плаванию Марина Кошевая, двукратная параолимпийская чемпионка, рекордсменка мира Олеся Владыкина, рекордсмен мира Дмитрий Волков и многие другие. Сейчас в центре тренируется призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по плаванию на дистанции 200 метров брассом Антон Чупков. В здании проходят занятия физкультурой и спортом, тренировки по плаванию и водному поло, сеансы оздоровительного плавания для детей и взрослых, соревнования.

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