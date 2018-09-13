В Морозовской больнице провели первые операции по пересадке костного мозга

СЕГОДНЯ 12:53 2018-09-13T12:53:19+03:00

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В недавно открывшемся отделении трансплантации костного мозга Морозовской детской больницы Департамента здравоохранения Москвы прошли первые операции. Это отделение пока единственное в городском здравоохранении, где подобные операции делают детям.

- Операции по пересадке костного мозга проводят детям и подросткам с различными заболеваниями системы крови, в том числе гемобластозами (раком крови), а также солидными (эпителиальными) злокачественными опухолями, апластическими анемиями, - сказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - У специалистов Морозовской детской больницы есть самое современное оборудование, поэтому они смогут выполнять не менее 80 трансплантаций в год. В ближайшее время мы планируем расширить возможности нового отделения, укомплектовав его дополнительной медицинской техникой.

В отделении - 10 стерильных боксов, оснащенных приточно-вытяжной вентиляцией с фильтрами высокой степени очистки, а также системами программируемой дистанционной инфузионной терапии и системами мониторинга жизненных функций. Такое оборудование позволяет медсестре наблюдать за пациентом и выполнять назначения врача, не заходя непосредственно в стерильный бокс к ребенку.

Кроме того, в отделении развернут блок реанимации и интенсивной терапии на шесть коек, совмещенный с операционной и оснащенный новейшим оборудованием, в том числе анестезиологическими рабочими станциями и аппаратами искусственной вентиляции легких, позволяющими проводить все виды анестезиологических пособий и аппаратного дыхания. На базе нового отделения работает лаборатория процессинга трансплантата с криобанком, где хранится биологический материал для пересадки.

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