Парк трамваев в Москве полностью обновят до 2024 года

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-13T14:25:36+03:00

Скоро в Москве все трамваи будут такие Фото: Алиса ТИТКО

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Трамваи нового поколения появятся на всех маршрутах Москвы уже к 2014 году. Этот транспорт более удобен для горожан, в частности, трамваи адаптированы для проезда маломобильных граждан, пассажиров с колясками и тяжелым багажом. Каждый такой состав рассчитан на 200 человек. Об этом рассказал заместитель главного инженера ГУП «Мосгортранс» Сергей Матвеев.

«В Москву прибыл 201-й трамвай нового поколения, абсолютно новый трехсекционный трамвай со 100%-ным низким уровнем пола. Ежегодно мы планируем получать порядка 100 вагонов, а к 2024 году мы планируем на 100% обновить подвижной состав московского трамвая», – приводит его слова РИАМО.

Матвеев отметил, что новый транспорт оборудован системой климат контроля, бесплатным городским Wi-Fi, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, а также USB-разъемами для зарядки гаджетов.