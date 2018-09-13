В Подмосковье полиция сожгла 2,5 гектара конопли

СЕГОДНЯ 18:04 2018-09-13T18:05:02+03:00

Всего стражи порядка уничтожили более тонны наркотического вещества

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В Подмосковье сотрудники полиции сожгло поле конопли размеров в два с половиной гектара. Плантации находились рядом с лесными полянами неподалеку от Луховицкого и Серпуховского районов.

Сообщается, что стражи порядка обнаружили наркотик в рамках спецоперации «Мак». Примечательно, что высота кустов достигала человеческого роста. В результате было решено сначала скосить заросли вещества, а затем сжечь их на открытом воздухе.

«По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством марихуаной. Полицейскими уничтожено более 1,5 тысячи кустов конопли. Общий вес уничтоженных растений составил более одной тонны», — цитирует слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой телеканал «360».

Отмечается, что костер получился настолько масштабным, что дымом заволокло несколько окрестных районов.

В настоящее время полиция выясняет, кому принадлежали плантации, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».