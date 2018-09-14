2018-09-14T12:37:04+03:00
Москва

В московских аэропортах откроют специальные места для отдыха таксистов

До конца года появятся два «Дома такси» у Шереметьево и Домодедово
Екатерина БОЛГОВА
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До конца года рядом со столичными аэропортами появятся специальные «Дома такси». Фото: пресс-служба компании СитимобилДо конца года рядом со столичными аэропортами появятся специальные «Дома такси». Фото: пресс-служба компании Ситимобил
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Рядом с московскими аэропортами Домодедово и Шереметьево откроют два «Дома такси» - специальные места для отдыха таксистов. Социальный проект запускает сервис заказа такси Ситимобил.

«В «Домах такси» водители смогут отдохнуть, поесть, пообщаться с коллегами, принять душ и получить необходимую помощь — например, с подключением к системе», - сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что у аэропортов таксисты ожидают заказа в среднем в течение часа. Это время водители проводят на обочине дороги, не имея возможности отдохнуть, пообедать или воспользоваться туалетом.

Первый экспериментальный «Дом такси» был открыт год назад рядом с метро «Новые Черемушки». У водителей в здании имеется отдельный вход, есть кухня, душевая, зал с настольными играми, PlayStation и ТВ, помещения для переговоров, мероприятий и презентаций. За год площадку посетили более 180 тысяч таксистов.

«Мы поняли, что в столице не хватает места, которое бы объединяло всех водителей. Открывая такие помещения в Москве, мы хотим решить социальную проблему и сделать работу таксистов более комфортной», — сообщил основатель сервиса Ситимобил Арам Аракелян.

Общая площадь двух новых «Домов такси» составит более 200 квадратных метров. Работать места для отдыха будут круглосуточно. Доступ будет бесплатным для всех таксистов.

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