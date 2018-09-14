В Новоспасском монастыре проводится масштабная реставрация

14 Сент. 23:32 2018-09-14T23:32:04+03:00

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Мосгорнаследие выдало разрешение на научно-исследовательские и изыскательские работы по очередным зданиям Новоспасского монастыря (Крестьянская площадь, дом 10). В списке – шесть исторических построек. Специалистам предстоит тщательно изучить угловые башни -юго-восточную, северо-западную и северо-восточную со служебной постройкой, части западной галереи Спасо-Преображенского собора, северный братский корпус и крепостные стены 1640 - 1642 годов. Монастырь признан объектом культурного наследия федерального значения.

- Реставрация монастыря длится уже не первый год, работы здесь предостаточно, - рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - Это одна из старейших обителей Москвы, где в годы советской власти, когда монастырь не действовал, находились и женский исправительный дом, и детская колония, и вытрезвитель, а с 1930-х годов - общежитие. Потом здесь обитали реставраторы. В прошлом году на колокольню монастыря был поднят колокол - важное событие в истории Новоспасского. Новые разрешения на научно-исследовательские работы приближают тот момент, когда этот уникальный памятник архитектуры вновь обретет свой исконный облик.

Во время научно-исследовательских и изыскательских работ специалисты тщательно осмотрят памятник, измерят его, запишут данные об особенностях строений. Такое исследование необходимо для того, чтобы уже при реставрации не возникло никаких накладок или неожиданностей. Все работы проводятся под контролем специалистов департамента. После этого разработают проект научной реставрации исследованных зданий.

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