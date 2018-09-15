На Рублевском шоссе в Москве “Мерседес” врезался в пешеходный переход и загорелся
В столице 15 сентября произошла авария с участием автомобиля "Мерседес". Машина двигалась по Рублевскому шоссе, как вдруг водитель врезался в стеклянный пешеходный переход. Автомобиль белого цвета загорелся. Как сообщают очевидцы, столб дым поднимался до самого надземного перехода. Движение было затруднено.
- На место выехали наши сотрудники. Через несколько минут огонь был локализован. Водителя забрали врачи, - сказали в экстренных службах.
Как сообщили в полиции, кроме водителя никто не пострадал. Мужчине оказывается, вся необходимая медицинская помощь. По предварительной версии, водитель двигался на большой скорости, внезапно потерял управление и протаранил надземный пешеходный переход. Уже после мощного удара машина загорелась.
Также водителя проверят на наличие алкоголя в крови.
На Рублевском шоссе Мерседес с пьяным водителем врезался в переход и загорелся.На Рублевское шоссе, 18 в Москве Мерседес врезался в переход. После удара автомобиль загорелся. По словам ливкора, за рулем авто находился пьяный мужчина, он жив. На месте работает полиция и пожарные