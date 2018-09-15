2018-09-15T16:23:13+03:00
Происшествия

На Рублевском шоссе в Москве “Мерседес” врезался в пешеходный переход и загорелся

Кроме водителя никто не пострадал [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
На Рублевском шоссе "Мерседес" врезался в павильон пешеходного перехода и загорелся.На Рублевском шоссе "Мерседес" врезался в павильон пешеходного перехода и загорелся.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В столице 15 сентября произошла авария с участием автомобиля "Мерседес". Машина двигалась по Рублевскому шоссе, как вдруг водитель врезался в стеклянный пешеходный переход. Автомобиль белого цвета загорелся. Как сообщают очевидцы, столб дым поднимался до самого надземного перехода. Движение было затруднено.

- На место выехали наши сотрудники. Через несколько минут огонь был локализован. Водителя забрали врачи, - сказали в экстренных службах.

Как сообщили в полиции, кроме водителя никто не пострадал. Мужчине оказывается, вся необходимая медицинская помощь. По предварительной версии, водитель двигался на большой скорости, внезапно потерял управление и протаранил надземный пешеходный переход. Уже после мощного удара машина загорелась.

Также водителя проверят на наличие алкоголя в крови.

На Рублевском шоссе Мерседес с пьяным водителем врезался в переход и загорелся.На Рублевское шоссе, 18 в Москве Мерседес врезался в переход. После удара автомобиль загорелся. По словам ливкора, за рулем авто находился пьяный мужчина, он жив. На месте работает полиция и пожарные

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новоспасском монастыре проводится масштабная реставрация
Московский ТЮЗ эвакуировали из-за замыкания проводки
В Москве построят филиал музея «Эрмитаж»
В московских аэропортах откроют специальные места для отдыха таксистов
В Подмосковье полиция сожгла 2,5 гектара конопли
Парк трамваев в Москве полностью обновят до 2024 года
В Морозовской больнице провели первые операции по пересадке костного мозга
В столице открывается обновленный олимпийский центр водного спорта
В столичном метро запустили 70-й поезд «Москва»
В парке в пойме реки Битца появились новые пешеходные мостики
В московском метро поступят в продажу карты «Тройка» с трансформерами
В марафоне «Московское здоровое лето» участвовали более 200 тысяч человек
Со станции «Академическая» Калужско-Рижской линии откроется пересадка на новую линию метро
Баба Яга отметила День города Москва В столице она выступила вместе с внучками
В Москве 16 сентября из-за велопарада перекроют ряд улиц
К станции метро «Фонвизинская» построят подземный пешеходный переход