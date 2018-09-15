На Рублевском шоссе в Москве “Мерседес” врезался в пешеходный переход и загорелся

СЕГОДНЯ 16:23 2018-09-15T16:23:13+03:00

На Рублевском шоссе "Мерседес" врезался в павильон пешеходного перехода и загорелся. Фото: кадр с видео

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В столице 15 сентября произошла авария с участием автомобиля "Мерседес". Машина двигалась по Рублевскому шоссе, как вдруг водитель врезался в стеклянный пешеходный переход. Автомобиль белого цвета загорелся. Как сообщают очевидцы, столб дым поднимался до самого надземного перехода. Движение было затруднено.

- На место выехали наши сотрудники. Через несколько минут огонь был локализован. Водителя забрали врачи, - сказали в экстренных службах.

Как сообщили в полиции, кроме водителя никто не пострадал. Мужчине оказывается, вся необходимая медицинская помощь. По предварительной версии, водитель двигался на большой скорости, внезапно потерял управление и протаранил надземный пешеходный переход. Уже после мощного удара машина загорелась.

Также водителя проверят на наличие алкоголя в крови.