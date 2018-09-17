В столице обновили подходы к станциям метро

СЕГОДНЯ 11:44 2018-09-17T11:44:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы обустроили подходы к станциям метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

- Площадь благоустроенной территории составила 21,57 гектара, длина - 12,9 километра, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. - На благоустроенных площадках убрали в кабельную канализацию все воздушные провода, уложили газонное покрытие и установили почти 200 лавочек и урн. Для детей появились три игровые площадки.

Чтобы пассажирам было удобно добираться до станций метро, обустроили почти 13 000 метров пешеходных дорожек. От проезжей части тротуары отделили бордюрным камнем. Около станций поставили пять новых стел пешеходной навигации и три современных остановочных павильона. А для автомобилистов, приезжающих из области, открыли четыре плоскостные парковки.

В октябре - ноябре здесь высадят почти 300 деревьев, а весной 2019 года - порядка 1400 кустарников. Кроме того, в 2019 году планируют проложить пешеходный маршрут между открывшейся станцией метро «Окружная» и новым павильоном платформы МЖД Окружная Савеловского направления.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».