2018-09-17T11:57:10+03:00
Московская жизнь

Большую кольцевую линию метро соединят четырьмя пересадками с МЦД-2

Новые скоростные маршруты запустят в будущем году
Светлана ВОЛКОВА
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С четырех станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) появятся пересадки на станции МЦД-2 (Московские центральные диаметры. - Авт.).

- Маршрут МЦД-2 свяжет города Нахабино и Подольск, его длина составит порядка 80 километров, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Пересадки будут работать со станций МЦД-2 на станции «Шереметьевская» и «Ржевская» северо-восточного участка БКЛ, а также на станции «Текстильщики» и «Печатники» восточного участка БКЛ.

Напомним, длина Большой кольцевой линии - 70 километров (31 станция). Пассажиропоток на линии минимум в два раза превысит пассажиропоток на МЦК. При этом появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два - три раза уменьшится время движения в пути.

«Мэр Москвы Сергей Собянин во время обсуждения развития Московского транспортного узла отметил, что в результате реализации проекта МЦД протяженность линий метро и железной дороги в Москве и ближнем Подмосковье составит около тысячи километров, то есть она увеличится практически в три раза по сравнению с системой метрополитена, которая была в 2010 году», - сказал Андрей Бочкарев.

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