2018-09-17T12:09:35+03:00
Москва

В московском метро открылись новые туалеты

Всего в подземке работают 19 уборных
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В московском метро установили новые туалетыВ московском метро установили новые туалетыФото: Евгения ГУСЕВА
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В столичном метро открыли еще два модульных туалетных комплекса. Они расположены в переходе между станциями «Пушкинская» и «Чеховская». Теперь в городской подземке работает 19 уборных комнат. Все они находятся на наиболее востребованных станциях. При этом место выбиралось таким образом, чтобы не мешать пассажиропотоку.

Отмечается, что дизайн комплексов был подобран с учетом оформления отдельных станций. К примеру, комплексы в переходе от «Пушкинской» до «Чеховской» отделаны под светлый мрамор, передает сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что зайти в модульный комплекс можно по карте «Тройка», одно посещение уборной стоит 60 рублей. Комплекс разделен на две кабинки — мужской и женский туалет.

Добавим, что в туалетах есть тревожные кнопки. При их нажатии над дверью загорается надпись «Окажите помощь». При необходимости диспетчер сможет вызвать дежурных по станции или врачей, пишет РИАМО со ссылкой на mos.ru.

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