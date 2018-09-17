2018-09-17T12:37:15+03:00
Москва

Более 200 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа

Кампания по вакцинации местных жителей стартовала с сентября
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье продолжается вакцинация от гриппаВ Подмосковье продолжается вакцинация от гриппаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Московской области порядка 216 тысяч местных жителей сделали прививки от гриппа. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве добавили, что массовая вакцинация началась около двух недель назад.

«С начала сентября в Московской области стартовала кампания иммунизации населения против гриппа. По состоянию на 14 сентября против гриппа вакцинировано 215 тысяч 857 человек», - приводит сообщение Роспотребнадзора интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Уточняется, что среди тех, кто уже сделал прививки — порядка 57 тысяч детей. При этом в ведомстве подчеркивают, что всего пройти вакцинацию в этом году планируют примерно три миллиона двести тысяч человек.

Кроме того отмечается, что за минувшую неделю в Подмосковье было зафиксировано более 30 тысяч случаев заболевания ОРВИ.

«В период с 8 по 14 сентября на территории Московской области зарегистрировано 30 тыс. 986 случаев заболеваний ОРВИ. Показатели заболеваемости ниже расчетной эпидемической пороговой величины среди совокупного населения на 37,5 % и соответствуют данному периоду года», - добавили в ведомстве.

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