В Москве за пять лет высадили более 2 млн деревьев и кустарников

СЕГОДНЯ 17:45 2018-09-17T17:45:40+03:00

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Более девяти тысяч деревьев и 158 тысяч кустарников высадят в Москве этой осенью. Озеленение столицы проходит в рамках акции «Миллион деревьев». Об этом рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Отмечается, что озеленение проходит не только на центральных улицах и в парках, но и во дворах жилых домов. Так, в спальных кварталах планируется высадить свыше трех тысяч деревьев и около 127 тысяч кустарников.

Кроме того, отмечается, что в городе действует еще одна акция по озеленению - «Лунка в лунку». В рамках этой программы, специалисты высаживают молодые растения на месте старых, больных или засохших деревьев, передает сетевое издание m24.ru.

Напомним, программа по озеленению стартовала в Москве в 2013 году. За пять лет в городе было высажено уже более двух миллионов деревьев и кустарников, а сама программа продолжается до сих пор, отмечает ФАН.