2018-09-17T17:45:40+03:00
Москва

В Москве за пять лет высадили более 2 млн деревьев и кустарников

В городе проходит акция по озеленению «Миллион деревьев»
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Москве продолжается программа по озеленению городаВ Москве продолжается программа по озеленению городаФото: Михаил ГОНЧАРОВ
Изменить размер текста:

Более девяти тысяч деревьев и 158 тысяч кустарников высадят в Москве этой осенью. Озеленение столицы проходит в рамках акции «Миллион деревьев». Об этом рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Отмечается, что озеленение проходит не только на центральных улицах и в парках, но и во дворах жилых домов. Так, в спальных кварталах планируется высадить свыше трех тысяч деревьев и около 127 тысяч кустарников.

Кроме того, отмечается, что в городе действует еще одна акция по озеленению - «Лунка в лунку». В рамках этой программы, специалисты высаживают молодые растения на месте старых, больных или засохших деревьев, передает сетевое издание m24.ru.

Напомним, программа по озеленению стартовала в Москве в 2013 году. За пять лет в городе было высажено уже более двух миллионов деревьев и кустарников, а сама программа продолжается до сих пор, отмечает ФАН.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Дворце водных видов спорта в Лужниках завершается монтаж кровли
Более 200 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа
В московском метро открылись новые туалеты
Большую кольцевую линию метро соединят четырьмя пересадками с МЦД-2
В столице обновили подходы к станциям метро
На Рублевском шоссе в Москве “Мерседес” врезался в пешеходный переход и загорелся
В Новоспасском монастыре проводится масштабная реставрация
Московский ТЮЗ эвакуировали из-за замыкания проводки
В Москве построят филиал музея «Эрмитаж»
В московских аэропортах откроют специальные места для отдыха таксистов
В Подмосковье полиция сожгла 2,5 гектара конопли
Парк трамваев в Москве полностью обновят до 2024 года
В Морозовской больнице провели первые операции по пересадке костного мозга
В столице открывается обновленный олимпийский центр водного спорта
В столичном метро запустили 70-й поезд «Москва»
В парке в пойме реки Битца появились новые пешеходные мостики
В московском метро поступят в продажу карты «Тройка» с трансформерами
В марафоне «Московское здоровое лето» участвовали более 200 тысяч человек
Со станции «Академическая» Калужско-Рижской линии откроется пересадка на новую линию метро
Баба Яга отметила День города Москва В столице она выступила вместе с внучками
В Москве 16 сентября из-за велопарада перекроют ряд улиц
К станции метро «Фонвизинская» построят подземный пешеходный переход