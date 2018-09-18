2018-09-18T13:34:12+03:00
Происшествия

В Подмосковье молодой человек во время ссоры зарезал знакомого

Юноша напал с ножом на обидчика
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала подозреваемогоПолиция задержала подозреваемогоФото: Михаил ФРОЛОВ
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В подмосковном поселке Тучково Рузского округа полиция обнаружила тело мужчины с ножевыми ранениями. Погибшим оказался 39-летний местный житель. Как удалось узнать стражам порядка на мужчину напал его знакомый.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что стражи порядка смогли установить личность нападавшего. Им оказался 18-летний юноша, который также проживает в поселке. Молодой человек был доставлен в отделение полиции, где рассказал, что происшествие случилось во время разгоревшейся ссоры. Юный нападавший признался, что во время конфликта набросился на своего оппонента с ножом и несколько раз ударил того в живот, пишет интернет издание «Подмосковье сегодня».

На задержанного завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, передает сайт «Свободная пресса».

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