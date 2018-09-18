2018-09-18T15:40:30+03:00
Московская жизнь

На северо-востоке Москвы построят мост через Яузу

На нескольких участках отремонтируют более пяти километров дорог
Светлана ВОЛКОВА
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Столичные власти утвердили проект планировки нескольких улиц в районах Алексеевский и Ростокино на северо-востоке Москвы. Всего планируется реконструкция и строительство более пяти километров городских дорог. Среди них - улицы Бажова, Новоалексеевская, Маломосковская и 1-я Мытищинская, также Рижский проезд и 1-й Рижский переулок. При этом соединятся улицы Ярославская и 3-я Мытищинская на участке от Маломосковской до Новоалексеевской улицы.

- Реконструкция улицы Бажова позволит улучшить транспортную и пешую доступность жителей районов к станции «Ростокино» Московского центрального кольца (МЦК), - сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Проезжую часть решено продлить до Малого кольца Московской железной дороги. По проекту пройдет строительство улицы, по одной полосе в каждом направлении и с разворотной площадкой общественного транспорта около платформы «Ростокино.

Проезжую часть улиц Староалексеевской и Маломосковской, Рижского проезда расширят до двух полос движения в каждом направлении. Здесь также поставят светофоры и проложат тротуары. А на Новоалексеевской улице обустроят остановочные карманы для пассажирского транспорта.

- Через реку Яузу построят пешеходный мост длиной 630 метров, - сказала Юлиана Княжевская. - Ширина сооружения порядка шести метров. Подходы к мосту благоустроят и откроют современную пешеходную зону.

Помимо этого, планируется реконструкция и строительство трех внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути Ярославского направления Московской железной дороги и одного через железнодорожные пути Октябрьского направления МЖД.

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