2018-09-18T15:55:45+03:00
Московская жизнь

В районе Хорошево-Мневники появятся три станции метро

Пока здесь нет «собственной» остановки подземки
Светлана ВОЛКОВА
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После запуска Большой кольцевой линии метро (БКЛ) на северо-западе столицы в районе Хорошево-Мневники появятся три станции метро.

- Это станции «Терехово», «Нижние Мневники» и «Улица Народного Ополчения», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Сейчас в этом районе города нет «собственной» станции метро.

Напомним, Большая кольцевая линия метро станет крупнейшим в мире проектом в метростроении. На новом кольце откроется 31 станция. Длина маршрута, включая действующий участок «Каховская» - «Каширская», составит 70 километров.

«В феврале мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый участок БКЛ от станции «Петровский Парк» до станции «Деловой центр». Мэр отметил, что в течение ближайших четырех - пяти лет мы должны построить всю Большую кольцевую линию», - сказал Андрей Бочкарев.

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