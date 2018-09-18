В районе Хорошево-Мневники появятся три станции метро
После запуска Большой кольцевой линии метро (БКЛ) на северо-западе столицы в районе Хорошево-Мневники появятся три станции метро.
- Это станции «Терехово», «Нижние Мневники» и «Улица Народного Ополчения», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Сейчас в этом районе города нет «собственной» станции метро.
Напомним, Большая кольцевая линия метро станет крупнейшим в мире проектом в метростроении. На новом кольце откроется 31 станция. Длина маршрута, включая действующий участок «Каховская» - «Каширская», составит 70 километров.
«В феврале мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый участок БКЛ от станции «Петровский Парк» до станции «Деловой центр». Мэр отметил, что в течение ближайших четырех - пяти лет мы должны построить всю Большую кольцевую линию», - сказал Андрей Бочкарев.
Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».