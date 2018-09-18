В столице открылся тактильный сад «Шестое чувство»

18 Сент. 16:39 2018-09-18T16:39:32+03:00

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На юго-востоке Москвы появился новый тактильный сад «Шестое чувство» площадью 3000 квадратных метров.

- Посетители могут не только узнать о полезных свойствах лекарственных растений, но и прикоснуться к ним и вдохнуть их аромат, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Сад адаптирован для комфортного отдыха людей с ограниченными возможностями. Композиции из растений приподняты так, чтобы их было удобно рассматривать.

Сад разделили с помощью 24 деревянных модулей на тематические зоны с участками дикой природы и культурного ландшафта России. Среди них - луговые, ароматные и злаковые травы, а также растения засушливых территорий и хвойные кустарники. В саду поставили тактильные таблички с описанием каждого участка с растениями.

«В модуле «Огород» высадили самые популярные у дачников овощные культуры, собранные по семействам, а в модуле «Аптекарский огород» - лекарственные и эфирномасличные культуры, используемые в народной медицине и парфюмерии. Кроме того, в саду можно полюбоваться миксбордерами - цветниками из декоративных кустарников, разнообразных злаков, луговых цветов, а также композицией с каменистым ручьем», - добавил Петр Бирюков.

По всему саду проложили новые дорожки с разным покрытием - из плитки и деревянных настилов, а также поставили скамейки для отдыха посетителей. На пересечении основных аллей появилась беседка для мастер-классов.

Аромосад будет наполняться ароматами цветов и кустарников весь сезон вегетации. Прогулочный маршрут спланирован так, чтобы посетители со слабым зрением могли представить образы и очертания сада, который они не могут увидеть. В тактильном саду «Шестое чувство» будет интересно как взрослым, так и детям. Здесь проходит каменистый ручей, по которому, как по тропинке, легко прогуляться, а также растет настоящий огород, где можно полить растения. А взрослым наверняка понравится в саду лекарственно-пряных трав.

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