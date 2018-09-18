В Москве с пятницы ограничат движение из-за фестиваля «Круг света»

СЕГОДНЯ 17:25 2018-09-18T17:25:20+03:00

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С пятницы, 21 сентября, до вторника следующей недели, 25 сентября, в Москве перекроют движение на шести участках дорог. Ограничения будут действовать не целый день, а лишь на протяжении нескольких часов. Это связано с проведением в столице фестиваля «Круг света».

Так, на период проведения светового шоу на Театральной площади — с 17:00 до 23:00 — во все дни фестиваля будет перекрыта улица Петровка от Кузнецкого Моста до Театрального проезда. В это же время движение будет приостановлено на одной полосе Театрального проезда на участке от улицы Большая Дмитровка до Неглинной, передает телеканал «360».

Отметим, что отдельные представления будут проходить не только в центре. Так, шоу привезут в столичную усадьбу «Царицыно». В связи с этим движение автотранспорта перекроют по Новоцарицынскому шоссе от Шипиловского проезда до улицы Тюрина, а также по улице Тюрина от Новоцарицынского шоссе до 1-й Радиальной улицы и участке 1-й Радиальной улицы от улицы Тюрина до проезда Кошкина.

Кроме того на некоторых улицах города движение будет перекрыто лишь в определенные дни, когда в том или ином месте будет проходить шоу, передает РИАМО.