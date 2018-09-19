Восемь столичных поликлиник получили гранты правительства Москвы

СЕГОДНЯ 11:42 2018-09-19T11:42:08+03:00

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В столице постоянно оценивается качество работы городских поликлиник. Лучшие из них получают гранты правительства Москвы. В этот список Департамент здравоохранения Москвы добавил поликлиники и поликлинические отделения больниц по двум номинациям по итогам второго квартала 2018 года. За лучшую медицинскую помощь на дому поликлиники получили гранты в размере 2,5 миллиона рублей, а за лучшую доступность первичной специализированной медицинской помощи - гранты по 3 миллиона рублей.

- В каждой из номинаций мы оценивали городские поликлиники по нескольким параметрам, - рассказал и. о. руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - По итогам гранты получили сразу восемь столичных медицинских организаций, у которых оказались самые высокие показатели. Общая сумма выплат составила 23 миллиона рублей. Их направили на поощрение медицинского персонала.

Гранты за лучшее отделение медицинской помощи на дому получили поликлиника № 214 и поликлиническое отделение детской больницы № 9 имени Сперанского. Лучшей доступности специализированной медицинской помощи добились городские поликлиники № 220, № 45 и № 3. Среди медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, лучшими стали детские городские поликлиники № 94, № 125 и № 38.

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