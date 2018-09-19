Через старое русло Москвы-реки на ЗИЛе построят мост

СЕГОДНЯ 12:48 2018-09-19T12:48:34+03:00

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В 2019 году начнется строительство моста через старое русло Москвы-реки с улицами в южной части бывшего завода имени Лихачева.

- В этом районе появятся пешеходные переходы, отстойно-разворотная площадка, здание конечной станции и западный выход транспортно-пересадочного узла «ЗИЛ» МЦК, - сообщил и. о. руководителя Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Кроме того, пройдет благоустройство 32 гектаров территории, включая набережные Москвы-реки.

Одновременно построят и реконструируют 5,9 километра дорог, в том числе мост через затон Новинки длиной 680 метров, а также откроют новый подземный пешеходный переход. Вдоль Москвы-реки озеленят прогулочную зону и проведут улучшенное благоустройство в едином стиле со всеми городскими набережными Москвы. Здесь обустроят пешеходные зоны, велодорожки, площадки для праздников, отдыха и спорта, детские игровые площадки.

Сейчас построены участки улично-дорожной сети для ТПУ «ЗИЛ», открыто движение по улице Братьев Рябушинских, по автодорожному путепроводу через МЦК и участку улично-дорожной сети от улицы Тюфелева роща до станции метро «Технопарк». При этом строятся около 20 километров дорог, в том числе мост через Кожуховский затон, два подземных пешеходных перехода и пешеходный переход с траволаторами. В ближайших планах - строительство более 15 километров дорог, в том числе моста через затон Новинки и пяти подземных пешеходных переходов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, новые набережные ЗИЛа с двумя мостами через затон Новинки и Кожуховский затон будут построены по новым для Москвы правилам - со значительным отступом от береговой линии, что позволит создать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок, - добавил Андрей Бочкарев.

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